Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa lunedì 16 settembre su Canale 5, il debole che Ayhan ha da sempre per Leyla lo porta a scontrarsi con Galip.

Zeynep continua a vedere Emir di nascosto, ma le dinamiche tra i due sono sempre le stesse: più lui la tratta con indifferenza, più lei è in cerca di attenzioni. La ragazza decide così di fare ingelosire Emir avvicinandosi ad Hakan.

Nel frattempo, casa Soydere la convivenza tra suocera e nuora è sempre più difficile. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 16 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato e la domenica.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE