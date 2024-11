L'ultimo episodio della serie turca Endless Love, in onda giovedì 7 novembre in prima serata su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda giovedì 7 novembre in prima serata su Canale 5, Hakan informa Zeynep che presto avrà accesso alle impronte digitali sul bottone, il che gli permetterà di identificare l'assassino e scoprire il legame con Emir. Nel frattempo, Kemal si reca a casa dei genitori e cerca nella stanza di Zeynep la camicetta da cui manca un bottone. La trova e ottiene così delle conferme. Tarik contatta Zeynep per avvisarla che Kemal è andato da lei e che ha dei sospetti. Zeynep, sentendosi sopraffatta, pensa al suicidio, ma Kemal, utilizzando delle chiavi trovate in precedenza, riesce a entrare e a salvarla.

Nihan ed Emir si presentano davanti ai giornalisti e, con grande sorpresa di Emir, Nihan rivela che il loro matrimonio è solo una farsa. Dopo un momento di confusione, Emir si distacca da Nihan, annunciando la volontà di divorziare e di prendersi cura della figlia, lasciando intendere che intende portarla via a Nihan. Kemal, dopo aver salvato Zeynep, la esorta a dirgli la verità; di fronte al suo silenzio, decide di portarla dalla polizia, dove la ragazza, esausta dalla tensione, sviene. Nihan, per contattare Kemal, si presenta a casa sua, ma si scontra con Asu.

Guarda nel video qui sopra la puntata serale integrale del 7 novembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il giovedì e il venerdì, alle 14.45 il sabato.

