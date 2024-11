Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa sabato 16 novembre su Canale 5, Emir scopre che l'incidente di Nihan non è avvenuto per caso: qualcuno ha manomesso il freno della sua automobile.

Per questo motivo, decide di incaricare Tufan di rintracciare chi ha compiuto l'atto e scoprire chi è il mandante. Hakan porta Zeynep in centrale, ma Emir trova il modo per parlarle prima che cominci l'interrogatorio e le dice esattamente cosa dovrà riferire al commissario. Fehime affronta Vildan e Nihan, ma quest'ultima è determinata a portare avanti la sua relazione con Kemal. Intanto Tarik chiede aiuto ad Asu per scagionare sia lui che Zeynep da possibili accuse riguardo l'omicidio di Ozan. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 16 novembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 il giovedì in prima serata alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

