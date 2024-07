Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa lunedì 15 luglio su Canale 5, Nail telefona a suo fratello Nazif, convinto che possa essere lui, la causa della visita imprevista. Nazif, che è effettivamente l'uomo di Hakki che ha segnalato l'incidente, si convince che Emir gli stia dando la caccia. Preoccupato, chiede aiuto ad Hakki, che lo rassicura: ha un piano e se si atterrà alle sue indicazioni, tutto andrà per il meglio. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 15 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE