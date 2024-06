L'ultimo episodio della serie turca Endless Love, in onda venerdì 14 su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa venerdì 14 giugno su Canale 5, le foto di Nihan e Kemal compaiono sulle riviste. Emir scopre la verità e vuole avere un confronto con Nihan. Per questo motivo prenota la stessa camera d'albergo dove si erano incontrati i due amanti e poi chiede a Tarik di andare a prendere Nihan. Kemal, temendo che Emir possa fare del male a Nihan, corre all'hotel, ma viene allontanato dalla sicurezza.

Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.45.

