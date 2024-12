Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa sabato 14 dicembre su Canale 5, il cerchio attorno a Emir si fa sempre più stretto e Galip si offre come vittima sacrificale.

Se Emir accusa suo padre di ogni misfatto, il suo nome e quello della società saranno al sicuro. Tuttavia, Galip deve avvertire il figlio: c'è una crepa pericolosa che potrebbe inghiottirlo.

L'uomo responsabile dei trasporti della miniera illegale possiede registri dettagliati su tutte le operazioni della società, ed è lo stesso che, trent'anni fa, si occupava dello smaltimento dei rifiuti radioattivi.

Si tratta di Halil Sevketli, il capo della logistica della Kozcuoglu Holding. Emir ha un compito arduo: deve trovare quest'uomo prima che lo faccia Kemal.

Nel frattempo, Mercan coinvolge Kemal in un piano per tendere una trappola ad Asu, scatenando la gelosia di Nihan, che decide di mettere in atto un piano parallelo: convincere Zeynep a farsi usare come esca per incastrare Asu. Emir convoca una riunione di famiglia. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 14 dicembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

