Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa venerdì 13 settembre su Canale 5, Sitki rivela i piani di Kemal ad Emir che gli ordina di anticipare le mosse del nemico ad ogni costo.

Intanto, Kemal fa una visita inaspettata a casa di Tufan e ottiene le foto che mostrano il bacio tra Emir e Zeynep.

La mattina successiva Kemal fa arrivare a casa di Nihan una busta anonima con all'interno le foto. La ragazza rimane sconvolta nel vedere le immagini del tradimento di Zeynep che hanno spinto Ozan al suicidio. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 13 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il giovedì e il venerdì, alle 14.45 il sabato e la domenica.

