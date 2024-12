Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa venerdì 13 dicembre su Canale 5, Emir vuole rintracciare Galip insieme a Mercan che ha intenzione di arrestarlo.

Kemal e Zehir provano a impedire ad Ayhan di compiere un gesto di cui potrebbe pentirsi. Intanto Nihan va a trovare Leyla, ma non la trova più nella sua stanza.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 13 dicembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

