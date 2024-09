Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa giovedì 12 settembre su Canale 5, Tarik, sommerso dai debiti, è costretto a rivolgersi a fonti poco affidabili per evitare il fallimento. Si ritrova così davanti ad Ayhan, che sfrutta il legame di parentela per cercare di contattare Kemal. Kemal cerca di persuadere Hakan che Ozan non si è suicidato, ma il poliziotto gli presenta delle prove che lo inducono a dubitare delle proprie convinzioni. Asu è sotto la pressione di Fehime, che insiste perché lei e suo figlio si sposino. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 12 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il giovedì e il venerdì, alle 14.45 il sabato e la domenica.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE