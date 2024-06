Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa mercoledì 12 giugno su Canale 5, Zeynep, in presenza di Ozan, finge di avere delle forti nausee, ingannando il marito e lasciandogli credere, di proposito, di aspettare un bambino. Ozan è al settimo cielo, ma Zeynep lo ricatta: terrà il bambino solo se lui le rivelerà tutti i segreti della sua famiglia. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 12 giugno in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.45.

