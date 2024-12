Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa giovedì 12 dicembre su Canale 5, Leyla si trova ancora in ospedale dopo l'attentato. Ayhan, sopraffatto dal dolore, vorrebbe farsi giustizia da solo. Per evitare che questo accada, Kemal con l'aiuto di Zehir decide di scoprire chi avesse dei motivi per eliminare Leyla. Emir viene arrestato da Mercan: il commissario sospetta che sia stato lui ad appiccare l'incendio alla casa di Nihan e Kemal.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 12 dicembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE