Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa venerdì 11 ottobre su Canale 5, Tarik si scontra con Emir e gli dice che non ha più intenzione di lavorare per un uomo che trama contro la sua famiglia.

Nihan si rifiuta di partire per Los Angeles con sua madre come aveva pianificato Emir.

Emir, lasciando il baby monitor accesso, fa ascoltare a Nihan le parole che dice a Deniz.

Nihan, rendendosi conto dell'ingiustizia che sta facendo a Kemal, togliendogli la paternità, pensa sempre di più che sia giunto il momento di dirgli la verità.

Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì anche alle 21.20 in prima serata e il sabato alle 14.45.

