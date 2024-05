Endless Love, la puntata dell'11 maggio in streaming

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmesso sabato 11 maggio su Canale 5, Zeynep, ossessionata dall'invadenza di Ozan, si dispera perché non riesce ad ottenere il permesso per uscire la sera e trovarsi con Emir. Inaspettatamente, Asu le offre una via d'uscita: la coprirà per rendere possibile l'incontro serale. Kemal da' un appuntamento nel bosco a Nihan, per comunicarle i suoi sospetti: tutto ciò che fa Emir ha un secondo fine ed è convinto che ci sia il suo zampino nella vicenda che ha portato Ozan a rischiare un'accusa di omicidio. Nihan, per paura di abbandonarsi a false speranze e per scoraggiare Kemal dal portare avanti quelle che ritiene essere inutili ricerche, gli da' la chiavetta USB. Salih, ubriaco, prende a pugni il cancello di casa Soydere urlando minacce scomposte a Ozan e interrompendo una riunione di famiglia. Mentre Kemal cerca in ogni modo di calmare e confortare il suo amico ubriaco, Ozan, messo alle strette dalle accuse, confessa ai genitori di avere bruciato la barca per gelosia e di amare ancora Zeynep. Leyla propone a Nihan e Kemal di giocare ad "obbligo o verita'", portandoli ad avere un momento di profonda vicinanza. Il giorno seguente, Kemal si reca a parlare con gli abitanti del paese rimasto senza acqua, e li trova in piena rivolta contro gli operai che vorrebbero proseguire i lavori finalizzati alla costruzione della centrale. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale dell'11 maggio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

