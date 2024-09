Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa martedì 10 settembre su Canale 5, Emir, interrogando Zeynep, capisce che Kemal è ormai convinto di essere il vero padre della bambina. Tarik, sempre più inquieto, cerca senza successo di parlare con Banu. Nel frattempo, Ayhan costringe Sadi a consegnargli le cambiali firmate da Tarik, e ne sollecita il pagamento. Propone quindi ad Emir di unire le forze per vendicarsi di Kemal. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 10 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato e la domenica.

