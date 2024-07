Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa mercoledì 10 luglio su Canale 5, Nihan si getta a capofitto nel progetto della scuola per cercare di non pensare alle sue pene d'amore. Nel frattempo, Kemal e Zehir conducono delle indagini in merito all'incidente di Nihan ed Emir: vogliono scoprire l'identità dell'eventuale testimone oculare che ha chiamato l'ambulanza. Ozan si reca a casa di Kemal, speranzoso che la confusione di Zeynep sia terminata, ma anche sconvolto per aver scoperto che la moglie abbia pensato di abortire. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 10 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

