Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa lunedì 10 giugno su Canale 5, Kemal e Nihan decidono di allontanarsi. Durante un incontro, però, vengono fotografati da un reporter che ha intenzione di rendere pubblica la loro relazione. Kemal riesce ad evitare che ciò avvenga, ma ribadisce la necessità temporanea di una distanza. Asu contatta il reporter per proporgli un accordo e intanto avviene un incontro tra Emir e Tufan. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 10 giugno in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.45.

