Endless Love, in onda venerdì 10 gennaio su Canale 5

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa venerdì 10 gennaio su Canale 5, Kemal capisce di non poter più salvare la sorella.

M entre Asu scappa dall'ospedale psichiatrico, a casa di Leyla e Ayhan dormono tutti. Kemal non riesce a rintracciare nessuno nella casa e si trova in difficoltà al volante, per questo chiede aiuto ad Hakan.

la puntata integrale del 10 gennaio della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

