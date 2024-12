Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa martedì 10 dicembre su Canale 5, Galip vuole convincere Leyla a restare fuori dalle indagini, ma visto che la donna non vuol sentire ragioni, è costretto a ricorrere ad altri mezzi per farla tacere.

Geloso di Nihan, Emir ordina ai suoi scagnozzi di dare fuoco al nido d'amore che la ragazza sta sistemando insieme a Kemal. Mentre assiste all'incendio, arriva Hakan, deciso a ottenere vendetta.

Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

