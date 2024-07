Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa lunedì 1 luglio su Canale 5, Zeynep inganna Nihan facendosi trovare già con la pistola di Kemal in mano, avvalorando così la teoria che le sue visite all'uomo siano mirate a recuperare l'arma di suo fratello. Quando la consegna a Kemal, questi non sembra affatto contento dell'imprudenza della sorella: l'ha perdonata per la decisione di Ozan di non costituirsi, ma non vuole assolutamente che si intrometta nella guerra tra lui ed Emir. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale dell'1 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

