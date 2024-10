Endless Love, perché non va in onda l'1 novembre

Endless Love non andrà in onda venerdì 1 novembre: scopriamo perché e quando ricomincia la serie turca

La serie turca Endless Love non va in onda venerdì 1 novembre. Scopriamo il perché e quando ricomincia la serie turca di Canale 5.

Perché Endless Love non va in onda l'1 novembre

Endless Love non andrà in onda nel pomeriggio di venerdì 1 novembre perché al suo posto è previsto Inga Lindstrom - Coincidenze del Destino, film del 2022 diretto da Laura Thies con Eva-Maria Grein von Friedl e Kai Schumann. La pellicola ha come protagonista Ebba, proprietaria di un negozio di abiti da sposa e di una casa vacanze. Quando affitta l'abitazione allo scrittore Rasmus, Ebba lo trova insopportabile, ma in seguito i due si avvicinano grazie alla loro passione per i romanzi rosa di Bianca Lund. Dopo che Rasmus finisce di scrivere il suo libro, trascorre insieme a Ebba una romantica settimana, ma l'uomo cela un segreto che si insinua tra di loro.

Endless Love ricomincia il 2 novembre

I fan di Endless Love non devono attendere a lungo perché la serie turca di Canale 5 tornerà con una nuova puntata sabato 2 novembre alle 14.45.

Nel corso della puntata, Zeynep scopre di essere incinta. Mentre Kemal e Nihan continuano a indagare sulla morte di Ozan, Zehir rintraccia il medico forense che con ogni probabilità ha alterato la scena del crimine.

Kemal e Nihan si recano subito da lui, ma trovano una donna che dice loro che il signor Anil è partito e non sa quando rientrerà.

Poco dopo i due scoprono che in realtà il medico che stanno cercando è proprio lei, così decidono di introdursi in casa sua e attenderne il rientro.

