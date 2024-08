L'ultimo episodio della serie turca Endless Love, in onda martedì 6 agosto su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa martedì 6 agosto su Canale 5, Nihan vuole dire la verità a Kemal sui suoi sospetti a proposito di Emir e Zeynep. Nihan dà appuntamento a Kemal al pozzo, ma l'uomo non si presenta.

Kemal decide di raggiungere Asu, che aveva fatto seguire da Zehir. Trovandosi inaspettatamente di fronte anche Hakki, gli chiede chiarimenti sulla sua sparizione, ma l'uomo glieli nega sostenendo di volerlo proteggere. Hakki ha un'ultima richiesta: vuole che Kemal e Asu si sposino.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 6 agosto in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE