Endless Love non andrà in onda mercoledì 1 maggio: scopriamo perché e quando ricomincia la serie turca

Endless Love non va in onda l'1 maggio

La serie turca Endless Love non va in onda mercoledì 1 maggio. Scopriamo perché Endless Love non va in onda e quando ricomincia la serie turca di Canale 5.

Perché Endless Love non va in onda l'1 maggio

Endless Love non andrà in onda nel pomeriggio di mercoledì 1 maggio: al suo posto sono previste nuove puntate de la soap La promessa.

Ma i fan di Endless Love non dovranno attendere a lungo perché la serie turca di Canale 5 tornerà con una nuova puntata giovedì 2 maggio.

Endless Love ricomincia il 2 maggio su Canale 5

Nella puntata in onda giovedì 2 maggio, Nihan ha un confronto con Zeynep, convinta che lei frequenti Emir, e la mette in guardia dalla pericolosità dell'uomo.

Durante una passeggiata con Banu, Tarik incontra Kemal il quale scopre che il fratello sta lavorando per Emir.

