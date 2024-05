Everywhere I go, le trame della settimana dal 27 al 31 maggio

Le trame dal 27 al 31 maggio di Everywhere I go

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante i prossimi episodi di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity dal 27 al 31 maggio.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore, le anticipazioni dal 27 al 31 maggio

Selin, Ayda e Merve incontrano Eylul per la prima volta dopo aver scoperto della passata relazione tra lei e Demir. Burak ed Eylul ricevono delle foto che ritraggono Burak con Esen.

Muharrem ha chiesto la mano di Leyla; le due sorelle iniziano quindi i preparativi per la cerimonia di fidanzamento, occasione in cui lui dovrà dichiararsi ufficialmente.

Durante la cena di fidanzamento di Leyla e Muharrem, in un'atmosfera di allegria e convivialità, vengono condivisi aneddoti legati alla tradizione turca del caffè salato.

Nel frattempo, Demir va via di casa per lasciare a Selin i suoi spazi, in modo che possa chiarirsi le idee, ma Selin non reagisce bene alla decisione di Demir e si sente abbandonata.

Infine, Arda, un vecchio amico di Selin, viene a trovarla in ufficio. Demir è talmente geloso da costringerla, con una scusa, a restare in ufficio fino a tarda sera, impedendo ai due di vedersi.

