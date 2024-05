Ümit Beste Kargın (Zeynep Yılmaz) e Hilal Altınbilek (Züleyha) in Terra amara

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante i prossimi episodi di Terra amara, in onda su Canale 5 venerdì 31 maggio e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Terra amara anticipazioni: l'ultima puntata

Dopo la proposta di Fikret a Zeynep, i due annunciano pubblicamente il loro matrimonio.

Nel frattempo, Abdulkadir, Betul e Vahap giungono al confine con la Siria, ma Vahap viene fermato alla frontiera.

Infine, Fikret e Zuleyha sono in Siria, decisi a trovare Betul e Abdulkadir per consegnarli alla giustizia. Trovata la casa in cui abitano, riportano in Turchia gli assassini di Hakan.

