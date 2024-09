Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda venerdì 13 settembre in prima serata su Canale 5, Nihan riceve una busta contenente le foto che erano state inviate a Ozan in prigione. Così scopre del tradimento di Emir con Zeynep ed è sempre più risoluta nella sua decisione di vendicarsi. Emir scopre che il calcestruzzo sparito è stato donato da Kemal per la costruzione del dormitorio maschile della scuola d'arte. Zeynep incontra Emir perché vuole dargli un regalo per il suo compleanno, che sarà il giorno dopo. Si tratta di una chiave, con cui Zeynep gli augura di diventare un rifugio per sua figlia. Emir la tratta freddamente e, in maniera allusiva, le dice che avrebbe preferito un altro genere di regalo. Con un inganno, Kemal attira Emir nel suo ufficio e gli comunica che senza il benestare della sua società, lui non potrà rescindere nessun contratto e non potrà portare a termine nessuno dei suoi progetti. Nel frattempo, Tufan sta organizzando un piano per smascherare Asu, vuole proiettare davanti a tutti alla festa delle fotografie compromettenti. Zeynep fugge dalla festa di compleanno, inseguita da Kemal, che l'affronta fuori dalla casa dei suoi genitori. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 13 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il giovedì e il venerdì, alle 14.45 il sabato e la domenica.

