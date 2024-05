Il riassunto della puntata della nuova serie turca Endless Love in onda venerdì 10 maggio in seconda serata su Canale 5

Nella nuova puntata della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda venerdì 10 maggio, Emir, dopo essere stato rilasciato, contatta e incontra Zeynep, che poco dopo riceve una chiamata da Kemal, il quale le chiede di raggiugerlo. Nihan si sfoga con i genitori ed esterna il dolore dovuto alla consapevolezza di aver sempre vissuto nella menzogna. Davanti all'ingresso della Kozcuoglu Holding i contadini protestano perché non hanno più acqua per i loro campi. Qualcuno di notte ha attivato l'impianto della centrale termoelettrica senza che ci fossero le dovute autorizzazioni, causando una deviazione del fiume. Kemal, come responsabile dell'impianto, viene accusato da decine di contadini di averli danneggiati. Nihan ha scoperto che la sua famiglia le ha mentito riguardo il matrimonio dei suoi genitori, e che le è stato nascosto di avere una zia che adesso anche Ozan vuole conoscere. Nihan decide di presentargliela e insieme si recano a casa della zia Leyla che, però, è assediata dai giornalisti, i quali vogliono sapere come mai nessuno abbia mai saputo che Vildan avesse una sorella. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 10 maggio della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

