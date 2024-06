Nella nuova puntata della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda domenica 2 giugno, Nihan chiede ad Asu di rendere felice Kemal, cosa che lei non è riuscita a fare a causa delle sue scelte passate. Tarik confessa a Kemal di essere stato lui a uccidere Karen, seppur per errore, così Kemal decide di denunciarlo alla polizia. Dopodiché, si reca a casa dei genitori (accompagnato da un paio di agenti) per convincere il fratello ad andare insieme al commissariato a costituirsi Tarik nega di essere colpevole e chiede aiuto a Emir. Per vendicarsi delle sofferenze causate alla sua famiglia, Kemal indaga sulla famiglia di Emir alla ricerca di un punto debole dell'uomo. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 2 giugno della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì anche in seconda serata e il weekend alle 14.45.

