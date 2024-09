Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda domenica 8 settembre su Canale 5

Nella puntata di domenica 8 settembre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Hakan invita Zeynep a bere un tè. La ragazza apre il suo cuore all'uomo, raccontandogli di quanto amasse Ozan e quanto la sua perdita l'avesse fatta soffrire. Asu e Kemal vanno a cena fuori al ristorante, solo per ritrovarsi al tavolo con Emir e Nihan. Nel frattempo, Nihan continua a vivere nella casa di Emir con sua madre e la sua bambina, ma il rapporto con il marito continua ad essere difficile. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, il sabato e la domenica alle 14.45.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE