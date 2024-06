Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda sabato 8 giugno in seconda serata su Canale 5

Nella puntata di sabato 8 giugno in seconda serata di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Kemal e Nihan, dopo aver visto il video, capiscono che Emir aveva simulato la morte di Linda. Scoperta la verità, Nihan mostra il video incriminante a Emir e, decisa ad andare via di casa, lo lascia. Emir è inizialmente convinto che il suo ricattatore misterioso sia Galip, ma dopo aver scoperto che non è così, chiede aiuto al padre per scoprire la sua vera identità. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il weekend alle 14.40 e il sabato anche in seconda serata.

