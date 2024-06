Nella puntata di venerdì 7 giugno di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Leyla, dopo una telefonata di fuoco con Vildan, va da Onder per metterlo in guardia: d'ora in poi dovrà lasciarla in pace perché non vuole essere coinvolta nelle loro beghe matrimoniali. Poi, dopo aver sentito casualmente Tufan dire a qualcuno al telefono che non si deve sapere del suo odio per Emir, riferisce a Kemal, che non ne resta stupito. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il weekend alle 14.40 e il sabato anche in seconda serata.

