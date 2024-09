Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda venerdì 6 settembre su Canale 5

Nella puntata di venerdì 6 settembre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Kemal viene assolto ed esce di prigione. Ad attenderlo fuori dal carcere, c'è anche Nihan. Visto l'imbarazzo dei familiari di Kemal, Leyla intima a Nihan di andarsene. In quel momento, però, Nihan riceve un video sul cellulare: è della sua bambina. Emir l'ha fatta rapire. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e anche alle 21.20 in prima serata il venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE