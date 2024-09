Nella puntata di venerdì 6 settembre in prima serata di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Nihan tenta di denunciare Emir, ma senza successo, anzi, immaginando che Emir abbia corrotto anche il poliziotto a cui si è rivolta, viene arrestata per diffamazione. Disperata, Nihan, dà fuoco alla casa in cui Emir vuole che torni a vivere per riavere la sua bambina. Zehir scopre che molto presto dovrà fare i conti con il suo passato. Intanto Kemal, con il suo aiuto, pianifica la sua vendetta. Leyla prova a fermarlo, ma inutilmente. Kemal attira Nihan con uno stratagemma, ma durante l'incontro Nihan capisce che l'uomo che amava è cambiato e ne rimane molto delusa. Mentre è da Fehime a preparare la cena per il ritorno di Kemal, Asu riceve una telefonata da Tufan: ha l'impressione che Emir stia architettando qualcosa. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e anche alle 21.20 in prima serata il venerdì.

