Nella puntata di mercoledì 6 novembre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Nihan è infuriata con Emir per aver diffuso una notizia falsa su Deniz e cerca in ogni modo di farla ritirare, ma senza alcun risultato. Nel frattempo, Kemal si presenta da Zeynep e la accusa di mentire e di nascondergli qualcosa di cruciale. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il giovedì e il venerdì, alle 14.45 il sabato.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE