Nella puntata di giovedì 5 settembre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Asu fa comprendere a Emir che, pur riconoscendo il figlio di Nihan, non sarà mai in grado di dimostrare che è suo. Emir realizza quindi che sua moglie ha un piano di fuga e che ha affermato di aspettare un figlio da lui solo per trarlo in inganno. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e anche alle 21.20 in prima serata il venerdì.

