Nella puntata di mercoledì 4 settembre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Kemal rifiuta il colloquio con Nihan, che era andata da lui per dirgli che aspettava un figlio suo. All'uscita del carcere Nihan rilascia un'intervista dove dichiara di aspettare un figlio da Emir. Quando Kemal sente le dichiarazioni va in crisi e viene messo in isolamento. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e anche alle 21.20 in prima serata il venerdì.

