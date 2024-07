Nihan di Endless Love

Nella puntata di giovedì 4 luglio di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Kemal e Leyla sono preoccupati perché sono consapevoli delle lacune nel progetto di Nihan per costruire una scuola e credono che manchino le risorse economiche necessarie per riuscire a realizzarlo.

Emir interrompe l'attività della moglie per riportarla a casa, ma in realtà ha in mente un piano per ricreare una situazione romantica che Nihan aveva vissuto tempo prima con Kemal. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì.

