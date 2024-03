Endless Love (Kara Sevda) è la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Nella puntata in onda sabato 30 marzo, Kemal si reca a un appuntamento nell'ufficio di Emir, ma prima di incontrarlo Tufan gli dice che è in ritardo di qualche minuto e con uno stratagemma gli mostra che Emir si sta facendo tagliare i capelli da suo fratello Tarik. Nel frattempo, Zeynep incontra Ozan per un aperitivo, mentre Asu sarà finalmente presentata alla famiglia di Kemal. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

