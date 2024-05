Abdulkadir tenta di superare il confine con la Siria insieme a Betul e Vahap, ma qualcosa sembra andare storto con i passaporti falsi. È l'anticipazione esclusiva di Terra amara mostrata a Verissimo durante la puntata in onda domenica 12 maggio su Canale 5. Abdulkadir decide di non liberare la ragazza, tenuta legata, fino alla partenza, accusandola di comportarsi in modo molto simile alla madre. Poco dopo, i tre giungono alla frontiera e qui devono sottoporsi ai dovuti controlli. Qualcosa, però, non sembra andare come previsto.

Nel video sopra, l'anticipazione di Terra amara mostrata a Verissimo.