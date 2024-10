Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda giovedì 3 ottobre su Canale 5

Zehir e Kemal in una scena di Endless Love

Nella puntata pomeridiana di giovedì 3 ottobre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, per Kemal l'affare del terreno non va a buon fine perché c'è lo zampino di Emir. Probabilmente qualcuno ha passato informazioni riservate e Zehir sospetta di Tarik. Emir ormai pensa di avere in pugno Kemal e ordina ad Asu di rubare dei documenti dall'azienda del suo fidanzato.

Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì anche alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE