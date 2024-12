Nella puntata serale di martedì 3 dicembre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Kemal informa Zeynep che non è stata lei a uccidere Ozan, poiché aveva già il veleno in circolazione quando lei lo ha soffocato con il cuscino. Mercan riferisce a Kemal e Nihan che Ozan non è morto né per soffocamento né per avvelenamento, ma per impiccagione per mano di chi voleva far passare il presunto omicidio di Ozan per suicidio.

Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il martedì e il giovedì alle 21.20, il sabato alle 14.45.

