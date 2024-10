Nella puntata di venerdì 25 ottobre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Asu fa credere a Tarik che lei può aiutarlo a sbarazzarsi di Emir. In realtà, è tutto un piano architettato insieme al fratello per tenere ancora in pugno Tarik. Nel frattempo, si svolge il consiglio di amministrazione della Kozcuoglu Holding per eleggere il nuovo presidente.

Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, alle 21.20 il giovedì in prima serata e il sabato alle 14.45.

