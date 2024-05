Endless Love, le anticipazioni del 25 maggio

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della nuova fiction televisiva turca, in onda sabato 25 maggio su Canale 5

Nella puntata di sabato 25 maggio di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Kemal cerca di convincere Taner a svelargli la verità: chi lo ha convinto a costituirsi alla polizia per un crimine che non ha commesso, e perché? Emir è riuscito, con una diabolica macchinazione, a togliere di mezzo Karen legando ancora di più il fratello di Kemal a sé: Tarik infatti è caduto nella trappola e ha sparato Karen convinto di doversi difendere, uccidendola suo malgrado. Inoltre grazie alle sue trame Kemal e Nihan si trovano di fronte ad una scelta terribile: continuare a vedersi rischiando altre tragedie, o smettere di frequentarsi. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il venerdì a mezzanotte e il sabato alle 14.30.

