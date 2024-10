Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda giovedì 24 ottobre in prima serata su Canale 5

Nella puntata di giovedì 24 ottobre in prima serata di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Emir nutre il sospetto che Kemal possa aver letto il diario scritto da Nihan e, dopo averlo trovato, lo getta. Inoltre, scopre che Asu gli ha mentito: la sera prima dell'incidente, Kemal non era a casa con lei.

Emir lascia che Kemal raggiunga la stanza di Nihan e grazie all'orsetto con telecamera piazzato nella stanza della donna, ascolta la conversazione tra i due.

Kemal ha sempre più sete di vendetta nei confronti di Emir, e cerca in ogni modo di distruggerlo. Leyla decide di cedere la sua casa a Emir, con grande sorpresa di tutti. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il giovedì anche alle 21.20 in prima serata e alle 14.45 il sabato.

