Kemal in una scena di Endless Love

Nella puntata di domenica 23 giugno di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Ozan e Zeynep comunicano a Zehir la loro decisione di tornare a casa da Emir, dopo avergli chiesto perdono. Zehir riferisce tutto a Kemal, il quale teme che ci sia lo zampino di Emir.

Nihan informa suo padre che è tornata a casa e che l'accoltellamento di Leyla non è stato un incidente; perciò, Onder deduce che sia stata opera di Emir, e Nihan gli chiede di far sì che nessuno sospetti di suo marito.

Kemal, dopo aver trovato la camera da letto di casa sua sporca di sangue, viene a sapere da Onder che Leyla è stata accoltellata e si reca subito in ospedale, dove condivide con i due il suo sospetto circa il coinvolgimento di Emir.

Nel frattempo, se Galip non rinuncia all'acquisto della casa di Leyla, Onder minaccia di rivelare che sua moglie è ancora viva. Galip si tira indietro e Leyla ottiene la casa. L'episodio si chiude con Kemal, armato di pistola, che si intrufola a casa di Emir, pronto a regolare i conti una volta per tutte.

Kemal sfida Emir ad una "roulette turca": dovranno spararsi a vicenda finché uno dei due non colpisce l'avversario. In questo modo nessuno dei due uscirà vittorioso, uno morirà e l'altro finirà in galera, ma Nihan finalmente sarà libera.

Salih però intuisce le intenzioni di Kemal e avverte Zeynep del rischio che il duello porti ad un esito mortale. La ragazza avverte Nihan, che interviene separando i due contendenti e dichiarando a Kemal di voler diventare a tutti gli effetti la moglie di Emir. Kemal, frustrato, torna a casa: non crede minimamente alle parole di Nihan e incarica Zehir di indagare sull'aggressione a Leyla.

Zeynep ricorda ad Emir l'aiuto che gli ha dato per favorire il ritorno di Nihan, ma l'uomo lungi dal mostrare gratitudine minaccia di venire meno alla promessa di non fare del male al bambino, e sottolinea che mai, per nessun motivo, riconoscerà un figlio che non sia di Nihan. Leyla, convalescente, torna dall'ospedale nella sua casa finalmente ritrovata.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il weekend alle 14.40.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE