La Promessa, il riassunto della settimana dal 23 al 27 settembre

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 23 al 27 settembre su Canale 5, Manuel parla con Jana del suo desiderio di essere più libero nelle proprie scelte: ispirato dalle sue sorelle, Leonor e Catalina, ha deciso di tornare a volare, nonostante il parere contrario della madre Cruz. Leonor intanto è preoccupata per il suo imminente trasferimento in America e si sfoga con Martina e Curro.

Maria, dopo essere stata licenziata, viene richiamata alla Promessa da Leonor: la ragazza vuole salutarla prima di partire e le confessa di credere nella sua innocenza.

Feliciano chiede a Petra la benedizione per sposare Teresa. I nuovi episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.40, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

A partire da martedì 1 ottobre, la serie traslocherà su Rete 4 e andrà in onda tutti i giorni alle 19.35.

