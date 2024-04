Endless Love, le anticipazioni del 23 aprile

Endless Love (Kara Sevda) è la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Nella puntata in onda martedì 23 aprile, Kemal rassicura Nihan: né lui né Salih hanno denunciato Ozan per l'incendio della barca, nonostante ci sia un video che lo incrimina. Poi Kemal insiste per capire da cosa Nihan difendesse il fratello, quando ha accettato di sposare Emir. Nihan cambia versione e afferma che si è sposata per evitare il fallimento dell'azienda di famiglia.

Mentre Zeynep, tornata in città dopo il concerto, è costretta a partecipare alla cena organizzata con Salih, le arrivano i messaggi di Emir che la invita a una cena principesca per il giorno seguente. Emir ha organizzato un dopocena in una suite matrimoniale.

Onder consegna a Nihan i rendiconti bancari dell'azienda e la avverte che presto Emir tornerà al lavoro. Nihan è molto preoccupata per Kemal e vorrebbe avvertirlo del ritorno di Emir in azienda, ma lui non sente il cellulare, così lei decide di andare di nascosto a casa sua. I due stanno parlando, quando si sente bussare alla porta.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE