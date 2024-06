Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda domenica 2 giugno su Canale 5

Nella puntata di domenica 2 giugno di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Zeynep minaccia Emir di scoprire tutta la verità sul suo matrimonio di facciata con Nihan e sui segreti di famiglia. Nihan chiede ad Asu di rendere felice Kemal, cosa che lei non è riuscita a fare a causa delle sue scelte passate.

Tarik confessa a Kemal di essere stato lui a uccidere Karen, seppur per errore, così Kemal decide di denunciarlo alla polizia. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il venerdì in seconda serata e il sabato alle 14.30.

