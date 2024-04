Endless Love, le anticipazioni del 19 aprile

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della nuova fiction televisiva turca, in onda venerdì 19 aprile su Canale 5

Endless Love (Kara Sevda) è la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Nell'episodio in onda venerdì 19 aprile, Tarik cerca di contattare Emir, senza successo, e rifiuta l'aiuto economico di Fehime, che vorrebbe donargli i suoi braccialetti.

Ozan continua a telefonare a Zeynep, nonostante le richieste della ragazza di non contattarla più. Tarik, dopo aver ascoltato una telefonata tra loro, decide di mettere in punizione sua sorella, alla quale non sarà più permesso uscire di casa senza di lui.

Kemal decide di contrattaccare Emir e di parlare direttamente con il padre di quest'ultimo, svelando i numerosi imbrogli del figlio. Nel frattempo, Emir continua a proporre un aiuto a Tarik per l'apertura del nuovo negozio e alla fine Tarik accetta.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE