Everywhere I go, le trame della settimana dal 6 al 10 maggio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante i prossimi episodi di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity dal 6 al 10 maggio.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore, le anticipazioni dal 6 al 10 maggio

Ibo pianifica un'uscita a quattro con Ayda, Selin e Demir. Eylul, ancora innamorata di Demir, lo incontra con Ayda e si convince che i due abbiano una storia.

Tra Demir e Selin sembra essersi finalmente consolidata una nuova serenità, anche se non mancano i battibecchi tra i due, ad esempio sulla nuova sistemazione della casa.

Giunto il weekend, Selin e Demir vorrebbero trascorrere un po' di tempo da soli e rilassarsi, ma i loro piani vengono del tutto stravolti da continui imprevisti.

Intanto, Selin cerca di aiutare Merve proponendole una seduta con il dottor Bunyamin e Eylul si reca in ufficio ma ha un altro attacco di asma, e Selin la porta in ospedale.

Infine, Eylul, dopo essere stata dimessa dall'ospedale, viene portata a casa di Selin. E non appena Demir arriva a casa, Eylul capisce che i due ragazzi hanno una relazione.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE