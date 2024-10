Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda giovedì 17 ottobre in prima serata su Canale 5

Nella puntata di giovedì 17 ottobre in prima serata di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Kemal escogita un piano per aiutare Zehir e smascherare Zehra che sta collaborando con Emir.

Nihan si allontana in una località segreta, portando Deniz con lei. Nessuno sa dove si trovi, escluso Emir che, stufo della lontananza forzata, decide di raggiungerla.

Asu, insieme a suo marito Kemal, è diventata la principale azionista della Kozcuoglu Holding e chiede di avere un suo ufficio. Galip le mostra quello che è sempre stato il suo e le dice che a lui ormai non serve più, visto che non detiene più le quote della società di famiglia. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il giovedì anche alle 21.20 in prima serata e alle 14.45 il sabato.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE